The Suicide Squad, il cast fa gli auguri a James Gunn: rivelato il ruolo di Idris Elba?

Il 5 agosto del 1966 nasceva James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia (1,2 e 3) e della pellicola DC Films e Warner Bros. di prossima uscita, The Suicide Squad. Per l'occasione, il cast del cinecomic DC ha voluto fare i propri auguri in un divertente video... Che potrebbe anche averci dato un indizio sul ruolo che interpreterà Idris Elba.

Sul personaggio che dovrebbe portare in vita l'attore di Luther e dei film di Thor si è speculato assai nei mesi passati, passando da Deadshot come sostituto di Will Smith, a Tiger Bronze, per poi arrivare a quello di Vigilante, tutti puntualmente lasciati e ripresi con il tempo.

Adesso però il sito Comicbook porterebbe di nuovo avanti la teoria di Tiger Bronze, basandosi sul breve segmento con protagonista Idris Elba nel video che trovate anche in calce alla notizia.

Qui si susseguono, come potete vedere, i vari attori del cast di The Suicide Squad, ognuno con un personale messaggio di auguri per il regista.

E mentre alcuni cantano e chiedono aiuto ai propri compagni a quattro zampe, altri sono "perfettamente" in character (come Margot Robbie, che rispolvera anche la Harley Quinn dei fumetti, o Dastmalchian che si ricopre di bollini colorati per richiamare Polka-Dot Man) e, secondo il sito, Elba rientrerebbe in un qualche modo tra questi ultimi, visto l'effetto sonoro utilizzato mentre parla (molto lentamente, e quasi a richiamare dei ruggiti).

Voi che ne pensate? Ci avranno preso i colleghi di Comicbook? Fateci sapere nei commenti.