The Suicide Squad, ci sarà anche il terzo capitolo? Ecco la risposta di James Gunn!

Col ritorno di Jared Leto nei panni di Joker per la Justice League di Zack Snyder e l'attesissimo debutto di The Suicide Squad di James Gunn, la febbre per la Task Force X sembra tornata alle stelle.

Nle 2016, infatti, nonostante le critiche molto negative, il primo episodio della saga, Suicide Squad di David Ayer, si impose nell'immaginario collettivo, rese popolari tantissimi personaggio DC Comics semi-sconosciuti e soprattutto trasformò in una vera e propria icona la Harley Quinn di Margot Robbie.

The Suicide Squad, in uscita ad agosto 2021, sarà in parte un sequel del primo capitolo e in parte un reboot, anche se il regista e sceneggiatore James Gunn potendo non classificherebbe il film in nessuna delle due categorie: il nuovo film però riporterà sul campo di battaglia diverse star del film originale come, inclusa Margot Robbie, e introdurrà anche volti nuovi, come il Peacemaker di John Cena e il Bloodsport di Idris Elba. E' stato confermato che non tutti i protagonisti sopravviveranno, e lo stesso Gunn lascerà DC Films per tornare ai Marvel Studios e lavorare a Guardians of the Galaxy Vol. 3, ma questo non significa che un terzo film di Suicide Squad sarà da escludere a priori, anzi.

Gunn ha recentemente parlato con Empire della realizzazione di The Suicide Squad e dei suoi piani per il film, e durante la conversazione ha anche accennato brevemente alla possibilità di realizzare Suicide Squad 3 accada. Come riportato da Fandom, Gunn ha dichiarato che un terzo capitolo della saga è "sicuramente una possibilità".

Sappiamo cosa voglia dire la frase 'in codice': tutto dipenderà dagli incassi. Ma considerato il successo del primo episodio, e l'aggiunta di superstar amatissime come Cena e Elba al cast, è possibile che The Suicide Squad riesca ad ottenere risultati ancora migliori.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!