The Suicide Squad fa parte del canone ufficiale del DCEU? La risposta di James Gunn!

Non essendo chiaro il suo collocamento rispetto al primo Suicide Squad, almeno fino alla sua uscita, molti fan si sono chiesti se la nuova pellicola dedicata alla Squadra Suicida facesse effettivamente parte del DC Extended Universe, e ora è arrivata la risposta definitiva da parte di James Gunn.

Quando Collider gli ha chiesto se The Suicide Squad fosse ambientato nello stesso mondo del Superman di Henry Cavill, infatti, il regista (pur mettendo le mani avanti) ha confermato che la pellicola fa parte dell'attuale DCEU.

"Questo è al di fuori delle mie conoscenze, ma è nel DCEU. Quindi qualunque cosa sia oggi il DCEU, con Aquaman, Flash e tutto il resto, è lì che si trova The Suicide Squad", ha affermato Gunn.

Nel corso della chiacchierata, Gunn ha poi rivelato che il primo montaggio di The Suicide Squad si attestava intorno alle 2 ore e 40 minuti, dunque circa mezz'ora in più rispetto alla versione uscita nelle sale: "C'era una grande scena che ho tagliato verso la fine che avevo davvero paura di eliminare, perché c'erano tante cose davvero interessanti, ma sembrava decisamente la cosa giusta. Ma la gente sarà sicuramente in grado di vederla in futuro, perché è roba fantastica. Ed è per lo più finita dal punto degli effetti visivi."

