The Suicide Squad e Bloodsport, James Gunn stuzzica di nuovo i fan su Twitter

Spin-off di Bloodsport o non spin-off di Bloodsport? Questo è il dilemma. Dilemma alimentato dallo stesso regista di The Suicide Squad James Gunn, che continua a far incuriosire i fan su Twitter.

Di tweet sospetti James Gunn non ne posta mica pochi, ma il regista di The Suicide Squad sembra divertirsi in modo particolare con quei fan che gli chiedono se arriverà mai uno spin-off sul personaggio di Idris Elba nel film DC.

Il tutto, però, questa volta è partito proprio da un tweet di James Gunn in cui mostrava una foto di Bloodsport e scriveva: "I supervillain camminano da soli per la strada #Bloodsport #TheSuicideSquad"

"Lo rivedremo?" ha chiesto allora un fan, e il regista: "Sarebbe bello, non è vero?".

Non è difficile credere che Warner e DC possano voler realizzare altri contenuti su un personaggio dal grande potenziale come quello interpretato da Idris Elba, specialmente visto il successo della serie tv su Peacemaker con John Cena.

Ma al momento pare che gli studios abbiano scelto, assieme a HBO Max, di focalizzare l'attenzione su Amanda Waller e uno spin-off con Viola Davis, e che a ben pensarci, non è detto che non ci faccia rivedere Bloodsport in un qualche modo...

Voi cosa ne pensate? La vorreste una serie tv su Bloodsport? O magari un film tutto incentrato su di lui? Fateci sapere nei commenti.