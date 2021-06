The Suicide Squad, Batman: Arkham ha ispirato il nuovo costume di Harley Quinn

The Suicide Squad arriverà nei cinema e su HBO Max e i fan potranno apprezzare il nuovo costume indossato da Harley Quinn. In seguito all'uscita del trailer, James Gunn ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma che il look del personaggio di Margot Robbie è ispirato a quello indossato nei videogiochi di Batman: Arkham.

"La verità è che avevo una mappa enorme di tutti i diversi look di Harley Quinn nel corso degli anni nei vari media, e uno di quelli che mi piaceva di più era il look di Harley Quinn dei giochi di Arkham e probabilmente ritengo sia il migliore. Quindi il suo first look nel film si basa su questo" ha dichiarato il regista.



I videogame di Batman: Arkham hanno un seguito piuttosto nutrito tra i fan, quindi molti fan saranno felici di vederlo replicato sul grande schermo. Il look di Harley nei videogiochi cambia leggermente da ogni capitolo della saga ma quello che si vede nel trailer sembra molto simile a Arkham City.

James Gunn è un grande appassionato di videogiochi e spesso ha citato questa sua grande passione nel corso di interviste e tour promozionali.

Basato sull'omonimo team di DC Comics, The Suicide Squad è la nuova versione cinematografica diretta da James Gunn, dopo il flop di David Ayer. Nel cast troviamo, tra gli altri, Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone e Viola Davis. Rispetto al primo film mancano star del calibro di Will Smith, che interpretava Deadshot, e sopratutto Jared Leto nei panni del Joker.



Su Everyeye trovate la recensione di Suicide Squad, il film precedente sulla Squadra Suicidi targata DC.