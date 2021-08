The Suicide Squad: continua la campagna di David Ayer per il suo cut

The Suicide Squad - Missione suicida è da poco al cinema ed è già un successo. Naturali le comparazioni che sono state fatte con il Suicide Squad di Ayer, uscito nel 2016. La Warner che ha chiarito che non si tratta né di un reboot né di un sequel, dunque il confronto non ha senso. L'uscita del film di Gunn ha riaperto vecchie ferite per Ayer.

Il regista del film del 2016, infatti, si è spesso lamentato del montaggio finale del suo Suicide Squad rilasciato dalla produzione. David Ayer spera dunque che la Warner Bros si deciderà a pubblicare un director's cut, per permettere ai fan di vedere la sua versione della pellicola. Un po' ciò che la HBO ha fatto quest'anno con il Justice League di Zack Snyder. Tuttavia non sembra che la Warner sia disposta a fare la stessa cosa.

Il produttore di entrambi i Suicide Squad, Charles Roven, si è espresso al riguardo, dichiarando che dopo i test fatti in sala, il montaggio dello studio e quello di Ayer avevano ricevuto lo stesso riscontro da parte del pubblico. "La cosa interessante era che, quando abbiamo testato il montaggio di Ayer - onestamente, non posso ricordare come era stata editata quella versione, chi l'ha editata - ma non era Lee. Era qualcuno di diverso che arrivò. Il cut dello studio montato da diversi professionisti anche. Abbiamo provato entrambe le versioni. Hanno dato lo stesso identico risultato." Dunque una situazione complessa, dove il parere di spettatori e critica sui due cut era lo stesso. Proprio per questo Charles ha dichiarato che in quell'occasione si sedette ad un tavolo con i capi della DC per decidere quale fosse la miglior versione. Dunque una decisione presa senza Ayer.

Alla fine decisero di modificare un po' il montato finale, dando vita ad un ibrido che non era né come la versione dello studio né come quella di David. Una decisione che Ayer non ha mai accettato. "Ho messo la mia vita in Suicide Squad," ha scritto il regista su twitter. "Ho fatto qualcosa di incredibile. Il mio montato finale era un intricato ed emozionante viaggio con delle persone cattive che vengono trattate di merda e screditate (un tema che risuona nel mio animo). Il montaggio finale dello studio non è il mio film." Parole forti, che però fanno comprendere quanto un regista mette di se stesso nelle sue opere.

Nel frattempo, mentre la sua pellicola riscuote un grande successo, James Gunn pensa a un film su Harley Quinn dopo Suicide Squad, mentre tutti sperano invece di rivedere Harley Quinn in Birds of Prey 2.