The Suicide Squad avrà più effetti pratici di tutti i film di James Gunn messi insieme

Rispondendo ad uno dei suoi follower sul social network Instagram James Gunn, acclamato sceneggiatore e regista dei Marvel Studios a lavoro su The Suicide Squad, ha svelato che il suo nuovo progetto DC Films avrà più effetti speciali e pratici di tutti i suoi messi insieme.

Il regista, come potete vedere nel post in calce all'articolo, ha condiviso un dietro le quinte risalente ai tempi del primo Guardiani della Galassia. Il video mostra una registrazione dei rumori della folla per la famosa scena della prigione nel film, e alcuni fan hanno elogiato Gunn per la scelta di continuare ad usare set ed effetti pratici nei suoi film. Gunn ha risposto proprio a loro, rivelando che ci avranno ancora di che gioire in The Suicide Squad.

"Ci saranno più set ed effetti pratici in The Suicide Squad di quanti non ce ne fossero in tutti i miei precedenti film messi insieme!!!", ha scritto il regista, che qualche tempo aveva lodato la libertà totale che la DC Films gli stava garantendo sul set.

Vi ricordiamo che The Suicide Squad arriverà il 6 agosto 2021 e vanterà un cast gigantesco che include Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Capitano Boomerang), già protagonisti di Suicide Squad del 2016 diretto da David Ayer, che si affiancheranno alle new entry Peter Capaldi, Idris Elba, Michael Rooker, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena.

