In attesa di The Suicide Squad ecco l'auto a tema Harley Quinn postata da James Gunn

L'uscita di Birds of Prey ha dato (nel caso ce ne fosse bisogno) una nuova, forte spinta alla popolarità dell'ormai iconica Harley Quinn di Margot Robbie, che vedremo prossimamente sugli schermi anche nel The Suicide Squad di James Gunn.

Il regista di Guardiani della Galassia si è dimostrato più volte entusiasta di lavorare al progetto e in particolare di dirigere l'attrice vista recentemente anche nell'ultima fatica di Quentin Tarantino C'era una Volta a... Hollywood: addirittura, qualche tempo fa, Gunn definì la protagonista di The Suicide Squad la miglior attrice con cui abbia mai lavorato.

L'ex-membro della Troma sembra dunque guardare con occhio di riguardo a Robbie e al suo personaggio, come dimostra anche uno degli ultimi post che troviamo sul profilo Instagram di Gunn: una foto nella quale vediamo un'auto con una stampa di Harley Quinn in bella mostra sulla fiancata avvistata in quel di Panama City, almeno stando a quanto leggiamo nel commento al post.

Pacchianata? Tocco di classe? Non sta a noi giudicare, fatto sta che ciò arriva ad ulteriore conferma di quanto Harley Quinn goda di grandissima popolarità nonostante i numeri non entusiasmanti di Birds of Prey. James Gunn, intanto, ha dichiarato che quella di The Suicide Squad potrebbe essere la sua miglior sceneggiatura.