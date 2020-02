The Suicide Squad, e se questo attore non interpretasse il personaggio che pensiamo?

In pratica, quel che crediamo di sapere riguardo ad alcuni aspetti di The Suicide Squad potrebbe non corrispondere al vero. Come il ruolo di uno degli attori del film...

Concluse le riprese di The Suicide Squad per alcuni attori, i membri del cast che stanno pian piano lasciando il set del film hanno condiviso il loro entusiasmo e la loro gratitudine per l'esperienza appena giunta al termine, come Steve Agee, che con un post ha ringraziato il regista, James Gunn, per l'opportunità ricevuta: "Appena finito di girare #TheSuicideSquad qui a Panama! Grazie @JamesGunn per avermi reso parte di questo progetto!".



La frase, di per sé, sembrerebbe piuttosto innocua, ma la risposta di Gunn al tweet ha colto di sorpresa il resto del web: "Prego!! E tu sei stato fantastico nel film... Anche se potresti non essere esattamente hi la gente crede che tu sia [emoji che piange dal ridere]".



Finora, la credenza popolare (e di IMDb, a quanto pare, che riporta il medesimo ruolo sul sito) era che Agee fosse l'interprete del personaggio di King Shark, il villain dalle sembianze di uno squalo umanoide, ma se c'è da credere a Gunn (che, insomma, ok l'ambiguità per depistare, ma dubitiamo si metta a "trollare" i fan) questa potrebbe non corrispondere alla realtà dei fatti.

Ma allora quale potrebbe essere il personaggio di Agee?



Considerato il fatto che non conosciamo ancora l'identità dei personaggi di John Cena, Idris Elba e Peter Capaldi, tra gli altri, questo è solo l'ennesimo tassello bianco di un puzzle che non abbiamo ancora gli strumenti per risolvere.



Restiamo dunque in attesa di maggiori informazioni... E del prossimo agosto, mese di debutto di The Suicide Squad nelle sale.