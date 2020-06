The Suicide Squad, quale attore ha improvvisato di più? Ce lo rivela James Gunn

The Suicide Squad sarà il big bang del DC Extended Universe post-emergenza coronavirus: al film di James Gunn spetta il duplice compito di inserirsi in quella classe di film che possano ridare speranza ad un universo che sembrava dover implodere e, soprattutto, di sfruttare al meglio del materiale bomba che David Ayer non seppe innescare a dovere.

Il regista ex-Troma, d'altronde, ha già ampiamente dato mostra delle proprie abilità anche quando si è trovato a mettere le mani su franchise così imponenti: non a caso i suoi Guardiani della Galassia sono ad oggi tra i film più apprezzati del Marvel Cinematic Universe.

Da questo The Suicide Squad è lecito dunque aspettarsi la solita ironia scorretta e pungente tipica dei film di Gunn, che pare abbia anche lasciato una certa libertà ai suoi attori durante le riprese: "Principalmente John Cena, Pete Davidson e Flula Borg" ha infatti risposto il regista a chi gli chiedeva quali attori avessero improvvisato il maggior numero di scene.

Non possiamo che unirci ai fan DC nello sperare che le aspettative non vengano deluse! Nel frattempo, lo stesso James Gunn ha spiegato le origini del titolo di The Suicide Squad; il regista ha poi reso note le ragioni che lo portarono a rifiutare la regia di Superman offertagli da Warner Bros.