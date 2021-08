The Suicide Squad, attenzione: James Gunn svela che un altro personaggio è sopravvissuto!

Nel corso di un recente Watch Party di The Suicide Squad tenuto su Twitter con i suoi followers, il regista e sceneggiatore James Gunn ha fatto notare agli spettatori un dettaglio che non era stato notato finora: ovvero che un membro della Task Force X creduto morto in realtà è sopravvissuto.

Fin dal primo teaser di The Suicide Squad, James Gunn e Warner Brothers hanno messo in guardia il pubblico dall'affezionarsi ai personaggi protagonisti del film, promettendo una mattanza: e infatti entro i primi dieci minuti circa del film, i membri della Task Force iniziano a cadere come mosche in una delle scene più cruente della storia dei cinecomic. Ma a quanto pare, una di quelle morti potrebbe non essere stata una vera morte.

Come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, infatti, James Gunn ha fatto notare ai suoi follower su Twitter che TDK, il personaggio interpretato da Nathan Fillion, non è davvero morto. Il regista ha scritto: "È importante notare che, guardando i segnali vitali nell'hub di comunicazione, TDK non è morto", ha twittato Gunn durante il Watch Party. Al tweet del regista è seguito quello del diretto interessato, Nathan Fillion, che ha commentato: "L'ho fatto presente in maniera molto rumorosa quando ho visto il film al cinema. Mi scuso ancora per aver disturbato i presenti!".

Pensate che questo vuol dire che TDK tornerà in futuro, magari nell'attesa serie tv di Peacemaker? Ditecelo nei commenti. Per altre notizie, ecco i recenti commenti di John Cena sulla carriera di Dave Bautista.