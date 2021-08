The Suicide Squad, arriva il poster che fa il verso al nuovo film di Will Smith

Come sappiamo, nel cast di The Suicide Squad sono tornati alcuni dei protagonisti del film di David Ayer del 2016, come Margot Robbie, Viola Davis e Joel Kinnaman. Abbiamo scoperto anche qual è il ruolo di Taika Waititi, mentre nel film di James Gunn non c'è Will Smith, che nel 2016 ha interpretato Deadshot.

L'attore di Men in Black sarà prossimamente tra i protagonisti di un altro film targato HBO Max, King Richard, biopic in cui interpreta il padre delle tenniste Venus e Serena Williams.

Da qui prende spunto il nuovo character poster di The Suicide Squad, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, in un tweet pubblicato dall'account ufficiale del film. La locandina, realizzata nello stesso stile di quella di King Richard, raffigura King Shark, il personaggio doppiato da Sylvester Stallone. "Da un Re a un altro" recita la didascalia.

Mentre continua la campagna di David Ayer per realizzare la sua versione del film, qualche tempo fa iln produttore di The Suicide Squad Peter Safran ha parlato del mancato ritorno di Will Smith. "Più che altro, è stata una questione di impegni. Sapevamo di dover iniziare a settembre perché, francamente, sapevamo prima di altri che James Gunn sarebbe tornato a fare Guardiani della Galassia. Quindi era importante iniziare a girare in quel momento e Will non era disponibile, il che ha reso le cose più facili. Non era disponibile, ed è stato bello, francamente, perché ci ha aiutato a separare questo film dal precedente."