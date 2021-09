The Suicide Squad arriva già on demand e in home-video: annunciate le date d'uscita

A circa un mese dall'uscita nei cinema, Warner Bros. ha già cominciato le date per le edizione on demand e home-video di The Suicide Squad, il nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da James Gunn.

Il film negli Stati Uniti arriverà ufficialmente sulle piattaforme premium di video on-demand a partire dal 17 settembre, e in seguito in versione home-video 4K UHD, Blu-ray e DVD a partire dal 26 ottobre. Le date d'uscita per il mercato italiano non sono ancora disponibili, ma considerate le nuove tempistiche dettate dalla pandemia non dovrebbero differire troppo, dunque rimanete sintonizzati per ogni aggiornamento.

Proseguendo, in calce all'articolo potete ammirare la cover dell'edizione 4K di The Suicide Squad, mentre qui sotto una lista con tutti i contenuti speciali:

Gag reel

"Bisogna amare la Squad"

La via di Gunn

Dietro le quinte della scena 'E' una missione suicida'

Dietro le quinte della scena 'Le mie pistole sono più grandi delle tue'

Dietro le quinte della scena 'La grande fuga di Harley Quinn'

Dietro le quinte della scena 'La caduta di Jotunheim'

Starro: È un fottuto Kaiju!

Portare in vita King Shark

Trailer retrò in stile war-movie

Trailer retrò in stile film horror

Trailer retrò in stile buddy-cop

Commento dei registi del regista/sceneggiatore James Gunn

Scene eliminate ed estese

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che nei giorni scorsi la Warner Bros. ha svelato la scena post-credit di The Suicide Squad sui propri canali social; il film continuerà nell'attesa serie tv Peacemaker, in arrivo su HBO Max nel corso del 2022 e che probabilmente si mostrerà al prossimo DC Fandome previsto per il 16 ottobre.