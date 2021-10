The Suicide Squad arriva in dvd e bluray: data d'uscita e tutto quello che dovete sapere

Warner Bros. ha svelato la data d'uscita e tutti i contenuti speciali delle edizioni home-video dvd e bluray di The Suicide Squad, il nuovo cinecomic DC Films dedicato alla Task Force X scritto e diretto da James Gunn.

Lo schieramento dei delinquenti più famigerati e degenerati della formazione DC arriva in home video dal 21 ottobre in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD distribuito da Warner Bros. Home Entertainment. All’interno delle versioni Blu-ray e 4K Ultra HD saranno presenti numerosi contenuti speciali, tra cui l’imperdibile making of di quattro delle scene più epiche del film, tre trailer del film in ‘stile vintage’ e il commento del regista e sceneggiatore James Gunn. The Suicide Squad - Missione Suicida è già disponibile in digitale per l’acquisto e noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity, mentre tutte le versioni DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD sono già disponibili per il pre-order su Amazon.

Qui sotto, diamo uno sguardo ai contenuti speciali:

Le Gag Scene Eliminate ed Estese

Il Making of di 4 delle Scene Più Epiche: La Spiaggia, Il Campo Base, La Fuga di Harley (anche su 4K) La Caduta di Jotunheim

L’Origine su Fumetto di The Suicide Squad

King Shark prende vita

'The Way of the Gunn'

Starro: E' un fottuto Kaiju!

3 Trailer in Stile Vintage

Commento al Film del Regista/Sceneggiatore James Gunn (anche su 4K)

Per altri approfondimenti, guardate la maschera di Starro creata da un fan di The Suicide Squad!