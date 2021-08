The Suicide Squad: ammirate il disgustoso cosplay di Weasel che ha conquistato James Gunn!

James Gunn, regista e sceneggiatore dell'acclamato cinecomic The Suicide Squad, ha perso la testa per un cosplay di Weasel, membro della Task Force X interpretato da suo fratello Sean Gunn.

Il cosplay è opera di Rhylee Passfield, che come potete vedere in calce all'articolo si è guadagnato un re-post dal James Gunn persona. L'autore ha addirittura acclamato il cosplay nella didascalia di accompagnamento al post, scrivendo: "Rhylee Passfield merita di vincere tutti i tipi di Oscar del mondo del cosplay per questo costume di Weasel". I più attenti noteranno, tra l'altro, che il regista ha interpellato suo fratello Sean Gunn taggandolo nel post: il fratello del regista non ha ancora reagito alla cosa (per lo meno non al momento della stesura e della pubblicazione di questo articolo), ma il post di Gunn ha attirato i commenti anche di Daniela Melchior, interprete di Ratcatcher 2, e perfino dell'account ufficiale di The Suicide Squad.

Recentemente James Gunn era ricomparso sui social per smentire una popolare teoria di The Suicide Squad, specificando che Milton, l'autista personale della Task Force X a Corto Maltese, non era una citazione a Bill Finger, famoso fumettista DC e 'papà' di Polka-Dot Man il cui vero nome era proprio Milton.

Ma a proposito di Weasel: vi ricordiamo che qualche tempo fa i fan hanno scovato il pene di Weasel in The Suicide Squad, ennesimo cinecomic DC Films uscito nei cinema con una classificazione rated-r.