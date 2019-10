The Suicide Squad: Adewale Akinnuoye-Agbaje non tornerà nel ruolo di Killer Croc

Adewale Akinnuoye-Agbaje non prevede un suo ritorno in The Suicide Squad, la nuova versione della Squadra Suicidi diretta da James Gunn. Parlando con Yahoo!, Akinnuoye-Agbaje ha spiegato che personalmente non sente il bisogno di riprendere il ruolo di Killer Croc, interpretato nel film di David Ayer, nonostante sia grato per l'opportunità avuta.

Ecco le parole di Adewale Akinnuoye-Agbaje sulla possibilità di tornare come Killer Croc:"Non credo che dovrei interpretare di nuovo Killer Croc, a dire il vero. L'ho fatto, mi è piaciuto, mi ha permesso di comprare una Bentley e continuerò ad andare avanti".

Dato che Akinnuoye-Agbaje ha interpretato anche Kurse in Thor: The Dark World, potrebbe semplicemente essere una scelta che intende non fossilizzare la sua carriera su personaggi da malvagio scagnozzo nei cinecomic. Oppure non esistono davvero dei piani per sviluppare Killer Croc nei prossimi film.



In The Suicide Squad dovrebbe esserci King Shark, ritenuto il sostituto di Killer Croc nel film di James Gunn.

Potrebbe essere anche possibile che Adewale Akinnuoye-Agbaje sia stato invitato a riprendere il ruolo e che non abbia accettato, come accaduto a Will Smith, che in Suicide Squad di David Ayer ha interpretato Deadshot.

James Gunn ha esaltato la disponibilità concessagli da Warner Bros. e ha ricevuto anche un regalo dalla Marvel per l'inizio delle riprese del film targato DC Comics.