Sembra che ci siano grandi progetti in The Suicide Squad per Peter Capaldi. L'ex Doctor Who è stato di recente annunciato nel ricchissimo cast del film DC diretto da James Gunn. Il suo ruolo non è ancora chiaro, ma lo stesso regista ha rivelato su Instagram che sarà un personaggio importante.

Sotto una foto postata da Gunn per celebrare il compleanno di Jennifer Holland, infatti, un fan ha commentato domandando se in The Suicide Squad Peter Capaldi avrà un ruolo importante o apparirà soltanto in un cameo. "Avrà un ruolo importante" ha risposto il regista, non aggiungendo però ulteriori informazioni. I fan dovranno quindi accontentarsi di questa notizia, e in attesa di comunicazioni ufficiali è probabile che inizieranno presto a circolare le più diverse teorie al riguardo.

Il cast di The Suicide Squad comprende anche Margot Robbie (Harley Quinn) - che James Gunn ha definito la miglior attrice con cui abbia mai lavorato, Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Capitano Boomerang), che già facevano parte del film Suicide Squad del 2016, diretto da David Ayer. Il produttore Peter Safran ha dichiarato che la nuova pellicola non sarà un sequel, ma un film diverso. Tra gli attori che non c'erano nel 2016 ​​ci sono invece Idris Elba, Michael Rooker, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena.

Un terzo delle riprese di The Suicide Squad è già stato girato, e James Gunn ha rivelato soddisfatto di avere il controllo creativo totale della produzione.