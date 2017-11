The Strangers: Prey At Night, la paura ritorna nel primo trailer ufficiale

Dopo le prime foto ufficiali, Aviron Pictures ha diffuso in rete il primissimo trailer ufficiale di The Strangers: Prey at Night , "sorta" di sequel dell'acclamato horror uscito nell'ormai "lontano" 2008. Potete visionare il trailer all'interno di questa notizia.

The Strangers: Prey at Night è incentrato su una famiglia in viaggio che decide di accamparsi in un campo con altri sconosciuti. Peccato che lo trovino deserto e per loro inizi... l'incubo. Tre psicopatici mascherati, infatti, fanno visita alla famiglia per testare i loro limiti.

Nel cast Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison e Lewis Pullman.

Scritto da Bryan Bertino e Ben Ketai, il film è diretto da Johannes Roberts. Arriva nei cinema USA il prossimo 9 marzo.