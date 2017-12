The Strangers: Prey at Night, ecco il nuovo poster ufficiale dell'horror

Dopo tanti anni di sviluppo, Aviron Pictures ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale di, sorta di sequel dell'horror cult datato 2008 e diretto da. Lo potete visualizzare in calce alla notizia.

Nel ritratto possiamo ammirare i tre cattivi della pellicola, ovvero "Dollface", “Man in the Mask” e “Pin-up Girl”. In The Strangers: Prey At Night una famigliola in vacanza viene attaccata da tre individui mascherati che tentano di testare i limiti di ogni membro mentre cercano di sopravvivere alla morte. Una trama tra le più stereotipate del genere, almeno da Non aprite quella porta in poi, ma che potrebbe regalare qualche piacevole sorpresa agli spettatori.

Nel cast sono presenti Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison e Lewis Pullman. Scritto da Bryan Bertino & Ben Ketai (il primo di ritorno dall’originale), il film è prodotto da Wayne Marc Godfrey, James Harris, Robert Jones e Mark Lane. Le riprese si sono svolte dal giugno al luglio 2017 a Covington, nel Kentucky.

Diretto da Johannes Roberts, arriverà nelle sale statunitensi il 9 marzo 2018. Ancora nessuna notizia su un eventuale uscita italiana. Non ci resta che attendere un annuncio, insieme all'arrivo del full trailer ufficiale. Su questa pagina troate, intanto, il primo teaser.