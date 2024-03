The Strangers: chiudetevi a chiave, l'inquietante trailer del reboot è qui

Chiudete a chiave le vostre porte: Lionsgate ha rilasciato il trailer del suo prossimo film horror. The Stranger - Chapter One è il primo film della nuova trilogia diretta da Renny Harlin, reduce della regia di “Die Hard 2”. Ma di cosa tratta esattamente?

Il nuovo reboot è basato sul cult horror originale del 2008 diretto da Bryan Bettino, che ripercorre le vicende di una giovane coppia terrorizzata da tre sconosciuti nascosti dietro una maschera (qui trovate la nostra recensione di ‘ The Strangers’, il film originale).

Nel nuovo film che da il via ad una nuova trilogia The Stranger: Capitolo 1, Madelaine Petsch (Riverdale), interpreta una giovane donna che inizia una nuova vita con il suo fidanzato. Durante una sosta di viaggio in un’isolata casa di villeggiatura, i due diventano preda di una misteriosa banda di sconosciuti mascherati, che li attacca senza motivo. Oltre a Madelaine Petsch, il film è interpretato da Froy Gutierrez, Gabriel Basso e Ema Horvath. In più Bryan Berlino, autore del film originale, ha scritto la storia, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Alan R. Cohen e Alan Freedland.

A proposito, ecco quando uscirà in sala The Stranger: Capitolo 1: pensate di dargli una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti!