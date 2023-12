The Strangers: Capitolo 1, svelata la data d'uscita del nuovo attesissimo horror

Dopo le prime foto di The Strangers: Capitolo 1, finalmente è stata svelata la data d'uscita ufficiale dell'attesissimo primo capitolo della nuova trilogia basata sul cult del cinema horror The Strangers del 2008.

Il primo episodio di questa nuovissima trilogia reboot targata Lionsgate e creata dal regista Renny Harlin, intitolato semplicemente The Strangers: Capitolo 1, uscirà nelle sale il 17 maggio 2024. Per ora questa data d'uscita fa riferimento al solo mercato nord-americano quindi restate sintonizzati con i nostri canali per sapere quale sarà la data d'uscita italiana del film.

Secondo le poche informazioni anticipare, The Strangers: Capitolo 1 sarà una sorta di remake del film originale del 2008, mentre i suoi sequel – Capitolo 2 e Capitolo 3 – porteranno la storia verso nuovi territori. Madelaine Petsch (“Riverdale”), Froy Gutierrez (Hocus Pocus 2), Rachel Shenton (The Silent Child), Ema Horvath (“Rings of Power”) e Gabe Basso (Hillbilly Elegy) saranno i protagonisti del primo episodio, basato sul franchise horror cult originale del 2008: la storia racconta la disavventura di Petsch, che mentre sta attraversando il paese con il suo fidanzato di lunga data (Gutierrez) per iniziare una nuova vita nel Pacifico nordoccidentale, la loro macchina ha un guasto a Venus, nell'Oregon, costringendoli a trascorrere la notte in un appartato Airbnb, dove verranno terrorizzati dal tramonto all'alba da tre sconosciuti mascherati.

Renny Harlin (Cliffhanger, Deep Blue Sea, Die Hard 2) dirige da una sceneggiatura di Alan R. Cohen e Alan Freedland. Ricordiamo che i tre assassini mascherati sono tornati 10 anni dopo il film originale con The Strangers: Prey at Night, uscito nel 2018.