The Strangers: Capitolo 1, l'inquietante primo trailer svela la data d'uscita in Italia

In queste ore è stato annunciato ufficialmente che l'atteso The Stranger: Capitolo 1, prima parte di una nuova trilogia del franchise horror di The Strangers, arriverà nelle sale cinematografiche italiane la prossima estate.

La società spagnola Vertice 360, appartenente al gruppo Squirrel Media e specializzata nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti nei mercati di lingua spagnola, portoghese e italiana, ci ha fatto sapere che porterà il nuovo film nelle sale del Bel Paese: la data d'uscita di The Strangers: Capitolo 1 è fissata per il 10 luglio prossimo, a qualche mese di distanza da quella americana (prevista invece per il 14 maggio) ma comunque una buona notizia per gli amanti degli horror estivi.

THE STRANGERS: Capitolo 1 è la prima parte della trilogia horror interpretata da Madelaine Petsch, l’attrice statunitense reduce dal successo del teen drama Riverdale, e da Froy Gutierrez (Cruel Summer, Teen Wolf). Il film è diretto da Renny Harlin, esperto regista di Nightmare 4 - Il non risveglio, 58 minuti per morire - Die Harder e Cliffhanger, che torna al genere horror con questa saga ispirata al film omonimo del 2008 di Bryan Bertino.

In questo primo capitolo una giovane coppia, dopo un inaspettato guasto all’auto, è costretta a trascorrere la notte in un cottage isolato situato in una città inquietante: la loro permanenza viene sconvolta dall'arrivo di tre sconosciuti che li terrorizzano agendo senza pietà.

Per altri contenuti guardate le prime immagini di The Strangers: Capitolo 1, oltre al trailer italiano disponibile qui sotto.

Su DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 2 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.