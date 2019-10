The Stonebreaker: Salvatore Esposito protagonista del film dei fratelli De Serio

Dopo il ruolo da protagonista ne L'eroe, Salvatore Esposito è pronto a tornare sul grande schermo per la nuova pellicola di Gianluca e Massimiliano De Serio. Intitolato Stonebreaker, il film vedrà la star di Gomorra nei panni di un contadino del sud Italia che deve crescere il figlio dopo l'improvvisa morte della madre.

Questa è la sinossi ufficiale (via Mia Market): "Come ogni sera, Antò saluta sua madre Angela mentre parte per andare al lavoro. Il mattino seguente Giuseppe, il marito di Angela e padre di Antò, riceve una telefonata anonima che gli dice che la moglie non sta bene. Quando Giuseppe e Antò arrivano in ospedale, scoprono la terribile verità: Angela è morta mentre lavorava nei campi. Davanti al suo corpo, Giuseppe fa una bizzarra promessa al figlio: un giorno, avrà indietro la madre. Ora è il loro turno di lavorare con gli altri contadini, e così iniziano un viaggio in un microcosmo duro e violento."

Secondo il produttore Alessandro Borelli, The Stonebreaker unisce una forte critica sociale ed elementi drammatici di rapporto padre-figlio con il tono distintivo e la visione dei due registi. Il film è stato presentato al Mia Market di Roma, dove in questi giorni si sta tenendo l'annuale Festa del Cinema, e punta ad entrare nel circuito dei festival del prossimo anno, secondo quanto riportato da Variety.

The Stonebreaker è stato girato in Puglia e tratterà la questione dello sfruttamento dei migranti nei campi. Il film è prodotto da La Sarraz Pictures di Borelli e la società francese Shellac Sud con il supporto di Rai Cinema e Apulia Film Commission.