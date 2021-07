The Stars at Noon, Taron Egerton sostituisce Robert Pattinson nel cast del film

Sarà Taron Egerton a recitare con Margaret Qualley in The Stars at Noon, il nuovo thriller della regista francese Claire Denis. Originariamente il ruolo del protagonista era stato assegnato a Robert Pattinson, che ha poi dato forfait a causa di altri impegni lavorativi.

In The Stars at Noon Taron Egerton, che abbiamo visto interpretare Elton John in Rocketman, sarà un misterioso dipendente di una compagnia petrolifera britannica mascherata da ONG, che intreccia una relazione con una giornalista incontrata nel bar di un ex hotel di lusso. Distratti dalla loro passione, i due sono ignari dei crescenti pericoli che li circondano.

Basato sull'omonimo romanzo dello scrittore statunitense Denis Johnson, il film racconta gli intrighi politici e la violenza del Nicaragua degli anni '80 al culmine della sua guerra civile tra rivoluzionari sandinisti di sinistra e controrivoluzionari appoggiati dagli Stati Uniti.

Tra i suoi altri lavori, Taron Egerton ha recitato anche in Kingsman - Secret Service, Kingsman - Il cerchio d'oro, Billionaire Boys Club. Prossimamente lo vedremo nella miniserie Apple In With The Devil e in Tetris, prodotto da Matthew Vaughn e diretto da Jon S. Baird.

Robert Pattinson, invece, è stato costretto a rinunciare a The Stars at Noon a causa dei cambi di programma dettati dalla pandemia. Originariamente previste per la primavera del 2020, le riprese del fil partiranno nell'ottobre 2021 a Panama.