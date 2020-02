The Staggering Girl: il trailer del mediometraggio di Luca Guadagnino con Julianne Moore

Nelle ultime ore online è stato pubblicato un nuovo trailer di The Staggering Girl, il mediometraggio diretto da Luca Guadagnino e interpretato dal premio Oscar Julianne Moore. Il film, della durata di 35 minuti, è stato proiettato allo scorso Festival di Cannes, e sarà disponibile in anteprima sul servizio streaming Mubi dal 15 febbraio.

Nella sinossi ufficiale di The Staggering Girl si legge:"Francesca è la figlia dell'acclamata pittrice tedesco-romana Sophia Moretti, diventata ormai cieca. Francesca torna in Italia, nella casa della madre e della sua infanzia, per tentare di convincerla a seguirla a New York. Mentre la figlia si confronta con la madre, i fantasmi della giovinezza di Francesca ritornano, obbligandola ad affrontare dolori, ricordi e bisogno di soddisfazione".



Il cast è arricchito da due star come Julianne Moore e Kyle MacLachlan e in poco più di un minuto riesce a trasmettere una forte sensazione di disagio. Partecipano al film anche Mia Goth, KiKi Lane, Marthe Keller e Alba Rohrwacher.

Di recente Luca Guadagnino ha aggiornato su Il signore delle mosche e il sequel di Chiamami col tuo nome.

Ad inizio gennaio, Luca Guadagnino ha fatto visita a Hideo Kojima, complimentandosi con lui, affermando che 'Kojima crea il cinema migliore'.

Nell'ultimo anno Guadagnino è tornato in sala con la sua versione di Suspiria, il cult horror di Dario Argento, con protagoniste Dakota Johnson e Tilda Swinton.