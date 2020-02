The Staggering Girl: Ryuichi Sakamoto sul lavoro per le musiche del film di Guadagnino

Luca Guadagnino e Ryuichi Sakamoto hanno collaborato in diversi progetti anche se non hanno mai lavorato insieme in un lungometraggio. Per il mediometraggio The Staggering Girl, Sakamoto ha lavorato alla colonna sonora intorno per un film costruito intorno ai tessuti. The Staggering Girl è stato co-prodotto da Pierpaolo Piccioli.

Piccioli è il direttore creativo di Valentino e il mediometraggio di Guadagnino mette in mostra i design di alta moda della maison. The Staggering Girl sarà su MUBI alla fine di questa settimana. Il film è stato presentato lo scorso anno al Festival di Cannes.

Chiacchierando con IndieWire, Ryuichi Sakamoto ha dichiarato:"Quando mi avvicinavo alla colonna sonora di The Staggering Girl volevo incorporare il suono tattile dei tessuti di Valentino. Così ho chiesto loro di d'inviarmi alcuni campioni e di utilizzare microfoni sensibili speciali, ho sperimentato 'giocando' con i tessuti. Adoro il suono e il modo in cui forza l'attenzione su un suono che ci circonda ma quasi del tutto ignorato".



La sinossi ufficiale di The Staggering Girl segue le vicende di Francesca, una donna italiana che vive all'estero, figlia dell'acclamata pittrice Sophia Moretti, in declino per via della sopraggiunta cecità. Francesca torna nella sua casa d'infanzia italiana per convincere sua madre malata a seguirla a New York. Mentre la figlia si confronta con la madre, i fantasmi della giovinezza di Francesca ritornano in un vortice di dolore, memoria e appagamento. Le star del mediometraggio sono Julianne Moore, Mia Goth, KiKi Layne, Kyle MacLachlan, Marthe Keller e Alba Rohrwacher.

Ecco la track list dell'album della colonna sonora:

“The Staggering Girl”

“Woman In Yellow”

“Woman In Yellow II”

“Casa”

“Woman In Yellow III”

“Night Garden”

“Toni”

“Tangling”

“Roma”

“Dance”

“Dance – Ambient Version”

La collaborazione tra Guadagnino e Sakamoto proseguirà in un lungometraggio intitolato Born to Be Murdered, diretto da Ferdinando Cito Filomarino ma prodotto da Guadagnino. Nel cast John David Washington, Alicia Vikander, Vicky Krieps e Boyd Holbrook.

Qualche giorno fa è stato pubblicato il trailer di The Staggering Girl.