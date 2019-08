The Staggering Girl di Luca Guadagnino verrà distribuito in streaming su MUBI

MUBI, la piattaforma di streaming dedicate ai film d’autore, ha acquisito i diritti per la distribuzione di The Staggering Girl, il mediometraggio diretto da Luca Guadagnino e proiettato in anteprima al Festival di Cannes 2019.

Il film ha una durata di 35minuti e vede il premio Oscar Julianne Moore nei panni della protagonista. Nel cast sono presenti anche Kyle MacLachlan, Mia Goth, KiKi Layne, Marthe Keller e Alba Rohrwacher.

La storia è ambientata tra l’Italia e gli Usa e segue le vicende di Francesca (Julianne Moore), una scrittrice italo-americana che vive a New York ma deve tornare a Roma per occuparsi dell’anziana madre, una pittrice che sta iniziando a perdere la vista. La colonna sonora è affidata a Ryuichi Sakamoto. Alla fotografia, invece, ci sarà Sayombhu Mukdeeprom, che ha già collaborato con Guadagnino in Call me By Your Name e Suspiria.

La sceneggiatura invece è frutto di Michael Mitnick (Vinyl, Yhe Current War).



Efe Carakel, fondatore di MUBI ha descritto così l’accordo: “siamo davvero felici di continuare a lavorare con Luca dopo il successo di Suspiria dell’anno scorso. The Staggering Girl è la nuova eccitante visione di uno dei registi più emozionanti di questi giorni e non vediamo l’ora di condividere questo bel film con il pubblico”.

Luca Guadagnino ha diversi progetti in cantiere e ha dichiarato di avere già idee per il seguito di Call me by your name. Ma, prima di assistere al sequel del film, lo vedremo all’opera in una serie targata HBO.