The Square di Ruben Östlund trionfa agli European Film Awards 2017

La pellicola svedese, del regista scandinavo Ruben Östlund , ha vinto il premio di miglior film europeo dell'anno e altri cinque riconoscimenti agli. I numerosi membri dell'EFA, composti da filmmaker provenienti da tutta Europa, hanno votato per assegnare i premi di quest'annata cinematografica.

The Square racconta le vicende di Christian (Claes Bang), un curatore di un museo, divorziato e padre di due bambine. Un giorno l'uomo viene derubato, e spinto dal desiderio di rivalsa nei confronti del rapinatore, verrà coinvolto in una spirale di vicende che lo porteranno a perdere il controllo della propria esistenza.

Diretto da Ruben Östlund, The Square comprende nel cast Claes Bang, Elisabeth Moss e Dominic West.

Il film si è aggiudicato sei riconoscimenti, tra cui il premio al miglior film europeo dell'anno, alla miglior commedia, al miglior attore (Claes Bang), alla miglior sceneggiatura e alla miglior regia a Ruben Östlund e alla miglior scenografia a Josefin Åsberg.

Premi speciali sono stati assegnati anche al regista russo Aleksandr Sokurov (alla carriera) e all'attrice francese Julie Delpy.