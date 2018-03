The Spy Who Dumped Me, primo trailer della commedia con Mila Kunis e Kate McKinnon

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di The Spy Who Dumped Me , nuova divertente commedia al femminile diretta da) che vede protagonista

Scritto dalla regista a sei mani con Brian Grazer (24: Lagacy, A Beautiful Mind) e David Iserson (Saturday Night Live), il film racconterà la storia di due migliori amiche che verranno involontariamente invischiate in una cospirazione internazionale quando una delle due scoprirà che il ragazzo che l'ha lasciata era in realtà una spia.



Come palese, il titolo del film, The Spy Who Dumped Me, si rifà a uno degli episodi cinematografici di 007, The Spy Who Loved Me, decimo film della serie con Roger Moore, che a sua volta deriva dal libro di Ian Fleming, The Spy Who Loved Me. Un omaggio e una parodia per un film che ovviamente non avrà nulla a che fare con una delle avventure più famose di James Bond.



The Spy Who Dumped Me vedrà nel cast anche Sam Heughan (Outlander in tv), Justin Theroux (The Leftovers, Mute), Gillian Anderson (American Gods, The X-Files), Hasan Minhaj (The Daily Show) e Ivanna Sakhno (Pacific Rim - La rivolta), per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 3 agosto 2018, mentre per l'Italia non c'è ancora una distribuzione ufficiale.