The Spider-Within: come e dove vedere il film spin-off di Spider-Verse con Miles Morales

Sony ha deciso di far trovare nell'uovo di Pasqua ai fan di Spider-Man una sorpresa tanto inaspettata quanto gradita: se per Beyond the Spider-Verse ci sarà da attendere ancora un po', infatti, questo The Spider Within sembra poter placare la nostra fame almeno per un po'. Ma dove vedere il corto animato?

Presentatoci durante la giornata di ieri dal trailer di The Spider Within: A Spider-Verse Story, il cortometraggio è stato pubblicato da Sony proprio in queste ore: recuperarlo è semplicissimo, dal momento in cui il brevissimo spin-off della durata di appena 7 minuti è disponibile in maniera completamente gratuita sul canale YouTube di Sony Pictures Entertainment.

A Spider Within si prende una pausa da villain apparentemente imbattibili e multiversi e ci presenta un Miles Morales più intimo e, soprattutto, in preda ai problemi derivati dall'enorme responsabilità che comporta il suo ruolo di supereroe: i veri nemici, in questo caso, sono l'ansia e le aspettative della società e dei propri cari, che nel corto spingono il nostro giovanissimo Uomo Ragno sull'orlo di un vero e proprio attacco di panico.

Un punto di vista inedito sul personaggio che aggiunge ulteriore spessore ad uno degli Spider-Man più apprezzati di sempre: in vista del ritorno sul grande schermo, insomma, c'è di che essere ottimisti! A tal proposito, scopriamo insieme a che punto è la produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

