The Space Cinema: la Justice League arriva in Versione Originale!

Giovedì 16 novembre i supereroi dei fumetti DC Comics saranno i protagonisti di Hear My Voice, la rassegna di film in lingua inglese di The Space Cinema, con la versione originale di “Justice League”. La pellicola, diretta da Zack Snyder e Joss Whedon, vede Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg e Aquaman fronteggiare l’invasione dell’alieno Steppenwolf e del suo esercito di Parademoni. A vestire i panni dei celebri supereroi saranno Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa ed Ezra Miller, affiancati da Jeremy Irons (che interpreta Alfred, il maggiordomo di Bruce Wayne) e Amy Adams (Lois Lane).



Dopo la morte di Superman in “Batman V Superman: Dawn of Justice”, Batman decide di formare una squadra di metaumani per difendere la Terra da una nuova, terribile minaccia: l’attacco del temibile Steppenwolf. Insieme a Wonder Woman, si metterà così alla ricerca di Arthur Curry (Aquaman), Victor Stone (Cyborg) e Barry Allen (Flash). Riusciranno a salvare il pianeta da un’invasione di proporzioni catastrofiche?



La rassegna Hear My Voice, dedicata ai film in versione originale, prosegue ogni giovedì nei The Space Cinema di Milano Odeon e Trieste, e tutta la settimana al Roma Moderno."