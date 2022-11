The Space Cinema festeggia il Black Friday: sconto esclusivo sul The Space Pass

The Space Cinema festeggia il Black Friday, anzi il Black Weekend: da oggi venerdì 25 novembre fino a domenica 27 novembre, in occasione degli sconti della famosa ricorrenza americana, sarà infatti possibile acquistare l’abbonamento The Space Pass ad un prezzo vantaggioso.

In questo periodo di tempo, The Space Pass sarà in vendita a soli 99€ invece di 199€: una promozione, quella realizzata dal circuito, che durerà per un intero fine settimana e che offre a tutti gli appassionati la possibilità di aderire alla speciale iniziativa che consente l’accesso illimitato nei The Space Cinema, per i film e gli eventi in programmazione ogni giorno. The Space Pass è tutti i film, quando vuoi, ogni volta che vuoi: nell’abbonamento sono compresi anche i titoli in 3D, le maratone tanto amate dagli appassionati e la programmazione Extra, con un calendario di appuntamenti ricchissimo che va dal grande teatro alla danza, dai concerti agli appuntamenti live.

The Space Pass è completamente digitale: chi è interessato a questa iniziativa può visitare il sito ufficiale di The Space Cinema. Approfitterete del prezioso sconto? Natale si avvicina, forse avete appena trovato il regalo perfetto per i vostri cari!

The Space Pass, lo ricordiamo, sarà in sconto da oggi al 27 novembre.