The Space Cinema esce dal lockdown e annuncia le date di riapertura di tutti i suoi cinema

Dopo tanta attesa, la fiducia data da Warner Bros. alle sale internazionali in questa Fase 3 della Pandemia da Coronavirus, con il via libera all'uscita di Tenet di Christopher Nolan a fine agosto, ha convinto anche la grande catena cinematografica The Space Cinema ad agosto tutti i suoi multisale sparsi per lo Stivale.

Al momento ci sono appena 4 sale The Space aperte lungo tutta la Penisola, ma le cose cambieranno prima il 14 agosto e infine il 19, quando la catena tornerà pienamente in attività. Di seguito i multisala The Space che riapriranno tra il 14 e il 19 agosto:

Attualmente aperti:



• SILEA

• GROSSETO

• BARI CASAMASSIMA

• BOLOGNA



Aperture dal 14 agosto:



• BEINASCO

• MILANO ODEON

• MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

• LUGAGNANO DI SONA

• PRADAMANO

• SESTU

• TORRI DI QUARTESOLO

• TRIESTE

• CORCIANO

• MONTESILVANO

• PARMA CAMPUS

• NAPOLI

• CATANZARO

• BELPASSO

• SALERNO



Aperture dal 19 agosto:



• VIMERCATE

• FIRENZE

• TERNI

• ROMA MODERNO

• CERRO MAGGIORE

• GENOVA

• GUIDONIA

• LAMEZIA

• LIMENA

• LIVORNO

• NOLA

• QUARTUCCIU

• ROMA PARCO DE MEDICI

• ROZZANO

• SURBO

• TORINO

Di seguito lo speciale dedicato alle Riaperture dei cinema in Italia.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nella sezione commenti.