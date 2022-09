The Son: Kirby e Jackman nella prima foto del film in gara a Venezia

Con un trailer uscito da pochi giorni The Son verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il 7 settembre, prima di arrivare nelle sale a novembre con una distribuzione limitata al nord America.

Vanessa Kirby, Hugh Jackman e Laura Dern, tre nomi che alzano subito le aspettative sull'ultima fatica targata Florian Zeller. Adattamento cinematografico dell'opera teatrale del 2018 Le Fils, scritta dallo stesso regista francese, la pellicola sarà presentata in anteprima a Venezia questo mercoledì per poi giungere, nello stesso mese di settembre, anche al Toronto International Film Festival.

Il film arriva, inoltre, come ultimo capitolo della trilogia che comprende Le Mère e Le Père, opere drammaturgiche portate in scena a Parigi a partire dal 2012. Ed è stato proprio dalla seconda pièce teatrale che ha preso avvio l'avventura dietro la cinepresa di Zeller che, con The Father - Nulla è come sembra, ha raccolto consensi e premi in tutto il mondo. Tra i tanti, i due premi Oscar nell'edizione del 2021.

Ad annunciare l'arrivo al Lido è stata una foto postata sui social dalla stessa Kirby che, lontana oramai dal ruolo della principessa Margaret nella serie Netflix The Crown, sta mettendo in fila una serie di progetti sempre più interessanti. Dopo Il mondo che verrà e Pieces of a Woman, con il quale ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar e di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, l'attrice britannica si è messa alla prova in questa pellicola di cui conosciamo ancora ben poco, e che è stata descritta brevemente come un oscuro dramma familiare.

Occhi puntati su Venezia allora, per capire se Zeller e compagni riusciranno anche questa volta a conquistare tutti e a fare incetta di premi.