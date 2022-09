The Son, Hugh Jackman sul suo ruolo: 'Ha cambiato il modo in cui sono genitore'

Nella giornata di oggi è stato presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, The Son, il nuovo film diretto da Florian Zeller, apprezzato regista francese che un anno fa vinse l'Oscar per la sceneggiatura di The Father (con Anthony Hopkins protagonista e vincitore di Oscar). Protagonista del nuovo film è Hugh Jackman.

Proprio Jackman ha parlato a lungo in conferenza stampa, soffermandosi su come questo ruolo in particolare lo abbia aiutato a migliorare il modo in cui è genitore nella vita di tutti i giorni: "Per molti, molti anni, come genitore, il compito è stato quello di apparire forte e affidabile e di non preoccuparmi mai, e non voglio pesare sui miei figli. Ma sicuramente dopo questo film ho cambiato il mio approccio. Condivido di più le mie vulnerabilità con i miei figli di 17 e 22 anni e vedo del sollievo nei loro volti quando lo faccio".

La storia segue una famiglia che lotta per riunirsi dopo essersi separata. Il film è incentrato su Peter (Jackman), la cui vita frenetica con il suo bambino e la sua nuova compagna (Kirby) viene sconvolta quando l'ex moglie Kate (Dern) riappare con il figlio Nicholas (McGrath), ormai adolescente. Il giovane manca da scuola da mesi ed è tormentato, distante e arrabbiato. Peter si sforza di prendersi cura di Nicholas come avrebbe voluto che si prendesse cura di lui suo padre. Mentre si destreggia tra il lavoro, il suo nuovo bambino e l'offerta del posto dei suoi sogni a Washington, perde di vista come tenere Nicholas nel presente.

Zeller ha commentato oggi: "Condividiamo tutti lo stesso dilemma. È così difficile prendere la decisione giusta come genitore. In questa situazione prendono la decisione sbagliata pensando di poter risolvere il problema da soli... C'è un momento in cui è giusto accettare di essere impotenti e incapaci".

Per Jackman, "il film mostra davvero quanto le persone siano isolate, in particolare per quanto riguarda i problemi di salute mentale. C'è vergogna, c'è senso di colpa, c'è un intenso desiderio di aggiustare le cose... Ma rendersi conto della nostra impotenza, e mi ci posso riferire come genitore, ammettendo e conducendo questa vulnerabilità porta alla possibilità di essere davvero in grado di capire ed empatizzare con le persone intorno a te, di camminare nei loro panni e di essere sinceri... Speriamo che il film avvii delle conversazioni, speriamo che il film ci ricordi di non preoccuparci mai delle cose da soli".

Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale di The Son, così come la recensione di The Father, se ancora non conoscete il precedente film di Zeller.