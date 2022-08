The Son, Hugh Jackman è un padre in crisi nel trailer del film di Florian Zeller

Ricordate quando vi abbiamo parlato del nuovo film di Florian Zeller con Hugh Jackman? Si intitola The Son, e ora è disponibile un primo, intenso trailer.

Tra le pellicole in concorso anche ai festival di Venezia e Toronto, The Son sembra essere uno dei titoli di punta dell'imminente Award Season.

Come si vede dal trailer che potete trovare anche in testa alla notizia, il regista di The Father ha chiamato all'appello l'interprete di Wolverine Hugh Jackman, l'attrice Premio Oscar Laura Dern, la star di The Crown Vanessa Kirby e l'attore due volte Premio Oscar Anthony Hopkins per raccontarci un oscuro dramma familiare con protagonista il diciassettenne Nicholas (Zen McGrath), un ragazzo che è andato a vivere col padre dopo il divorzio dei genitori (Jackman e Dern), ma che non sembra trovare pace con la nuova vita del padre, la quale include ora una nuova moglie (Kirby), un altro bambino e un'offerta di lavoro fuori città.

Come riporta IndieWire, siamo in territorio di "demoni, traumi e malattie mentali", ma al momento non sappiamo molto di più sul film che il regista di The Father, Florian Zeller, ha scritto a quattro mani con Christopher Hampton, ma sembra che ci troviamo già davanti a uno dei film più gettonati per la corsa agli Oscar.