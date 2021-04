The Son: Hugh Jackman e Laura Dern nel nuovo film di Florian Zeller, regista di The Father

È attualmente tra gli autori più apprezzati del momento grazie al suo bellissimo The Father con Anthony Hopkins, film candidato a sei premi Oscar compreso Miglior Film e Miglior Attore Protagonista, ma Florian Zeller ha già scelto il suo prossimo progetto cinematografico, il drammatico The Son.

Si tratta dell'adattamento filmico di un'altra sua piece teatrale che vedrà protagonista un'altra coppia da Oscar composta da Hugh Jackman e Laura Dern. Zeller scriverà la sceneggiatura insieme a Christopher Hampton, con cui ha già collaborato in The Father. Curioso che il secondo lungometraggio di Zeller sia intitolato Il Figlio quando il primo titolo è intitolato Il Padre, anche se con storia profondamente differenti.



The Son vedrà infatti Jackman nei panni di Peter, uomo con una vita frenetica con la sua nuova partner, Emma, che si prende cura di un bambino appena nato. Quando la sua ex moglie, Katie (Dern), si presenta però con il figlio adolescente Nicholas, questo avvenimento sconvolge la vita di Peter. Qualcosa non va in Nicholas. Il ragazzo è infatti turbato, distante, annoiato, marina la scuola da mesi ed è chiaro che sia lui che Katie hanno bisogno dell'aiuto di Peter. Con Nicholas desideroso di vivere con il padre per cambiare, Peter comincia a sforzarsi di essere un papà migliore per tentare di capire cos'è che turbi il figlio così tanto. Ma il peso delle condizioni del ragazzo metterà la famiglia lungo una rotta pericolosa.



Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.