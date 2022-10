The Son: Hugh Jackman e Laura Dern sono due genitori in difficoltà nel nuovo trailer!

Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, The Son di Florian Zeller si prospetta essere un film emotivamente distruttivo quanto il suo predecessore. Nel nuovo trailer vediamo Peter (Hugh Jackman) e Kate (Laura Dern) confrontarsi riguardo il destino del loro figlio adolescente.

Grazie al grandissimo successo di The Father, Florian Zeller ha saputo velocemente affermarsi come uno dei cineasti più promettenti degli ultimi anni. Proveniente dal mondo del teatro, il regista francese ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia The Son, film con protagonisti Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e l'esordiente Zen McGrath.

Dopo l'annuncio del suo ritorno nei panni di Wolverine in Deadpool 3, Hugh Jackman torna al cinema con un film incredibilmente impegnativo che tratta temi complicati come quello dell'adolescenza e della depressione. Peter e Kate, genitori separati, cominciano a percepire un forte cambiamento nei comportamenti di loro figlio Nicholas. Le cose peggioreranno quando il ragazzino chiederà al padre di andare a vivere da lui. Nonostante le difficoltà, l'uomo deciderà di accogliere il figlio nonostante le difficoltà di una nuova compagna e un figlio neonato.

The Son dovrebbe arrivare in Italia all'inizio del 2023. La pellicola, a differenze del suo predecessore The Father, ha ottenuto recensioni miste da parte della critica. Riguardo il ruolo Jackman ha dichiarato quanto abbia cambiato il suo modo di fare il genitore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!