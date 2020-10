The Social Network, ci sarà un sequel? Aaron Sorkin è favorevole, ma a una condizione

A 10 anni dalla sua uscita nelle sale The Social Network è ormai divenuto un vero e proprio cult (Tarantino lo ha eletto persino film del decennio), e non sono in pochi a volere un sequel per la pellicola, incluso il suo sceneggiatore, Aaron Sorkin.

Ci sono dei film che vengono ricordati più per l'impronta del regista, che per altro; ci sono quelli che vengono associati maggiormente a chi lo ha scritto e gli ha dato una voce; e altri che passano la prova del tempo grazie, principalmente, alle grandi interpretazioni degli attori coinvolti.

The Social Network, tuttavia, rientra perfettamente in tutte e tre le categorie, a dimostrazione di quanto valida sia ancora oggi l'operazione portata avanti da David fincher e Aarn Sorkin, il duo creativo dietro la sua realizzazione, e di quanto iconiche furono le interpretazioni del cast, in primis quella di Jesse Eisenberg. Ed è proprio questo connubio che Sorkin vorrebbe ricreare, se mai si dovesse seriamente parlare di un sequel del film.

Ospite del podcast di Josh Horowitz, Happy, sad, confused, lo sceneggiatore ha affermato che adorerebbe scrivere la sceneggiatura di The Social Network 2, ma lo farebbe solamente se alla regia ci fosse nuovamente David Fincher.

Il materiale certamente non mancherebbe, come notò lo stesso Sorkin in un'intervista del 2019 con Associated Press: "Sono successe un sacco di cose interessanti e piene di dramma dalla fine del film, che si concludeva con la causa legale da parte dei gemelli Winklevoss e di Eduardo Saverin. Mi sono arrivate diverse email [dal produttore Scott Rudin] con un articolo allegato che diceva 'Non è arrivato il momento di un sequel?'".

E voi, che ne pensate? Vorreste un sequel di The Social Network? Fateci sapere nei commenti.