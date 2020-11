The Social Network nasconde un riferimento a Natalie Portman: ecco perché

In The Social Network assistiamo all'incredibile ascesa di Mark Zuckerberg e alla nascita del terremoto che l'arrivo di Facebook avrebbe causato di lì a poco nel mondo intero, sconvolgendo prima di tutto il microcosmo di Harvard, la prestigiosa università statunitense che nel film di Fincher gioca un ruolo fondamentale.

The Social Network si concentra moltissimo sul ruolo che l'ambiente di Harvard e le frustrazioni da questo derivate influirono sul pensiero e sulla spregiudicatezza di una mente già decisamente particolare come quella di Zuckerberg, che nel bene o nel male giunse a guadagnarsi un posto d'onore tra gli uomini di maggior successo partoriti dall'università del Massachusetts.

Non è un caso, dunque, che nel corso del film si faccia riferimento al creatore di Facebook come "la cosa più grande accaduta in un campus che conta 19 premi Nobel, 15 premi Pulitzer, due futuri olimpionici e una star del cinema". Ma chi è, nel dettaglio, la star di Hollywood che viene menzionata nel discorso?

Fincher sceglie di non rispondere ("Che importa?" è la risposta che ci viene fornita nel film), ma il suo nome è in realtà piuttosto noto: si tratta di Natalie Portman, che dal '99 al 2003 fu iscritta ad Harvard e che, non a caso, aiutò parecchio lo sceneggiatore Aaron Sorkin in fase di scrittura del film, fornendogli più di un dettaglio sulla vita ad Harvard negli anni in cui il progetto di Zuckerberg cominciava a prendere forma.

Proprio Sorkin si è recentemente detto favorevole ad un sequel di The Social Network, ma ad una condizione; per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di The Social Network.