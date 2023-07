The Social Network, John Cena Zuckerberg in un sequel action? L'attore ci sta!

The Social Network è probabilmente uno dei migliori parti della geniale mente di David Fincher: il film con Jesse Eisenberg ha saputo raccontarci come forse nient'altro l'ascesa di Mark Zuckerberg e di Facebook e la nascita dei social network come li conosciamo oggi, al punto da far scattare in qualcuno la malsana voglia di un sequel.

Ad accodarsi al desiderio espresso da Aaron Sorkin un po' di tempo fa sono dunque stati alcuni fan che hanno evidentemente deciso di esasperare la chiave thriller sfruttata da Fincher per raccontarci la storia di Zuckerberg, immaginando un sequel che porti le cose ancora più all'estremo prendendo la forma di un vero e proprio film action con tanto di John Cena nel ruolo del protagonista.

La locandina che possiamo ammirare in queste ore sui social è decisamente spassosa, con l'ex-wrestler che sfoggia sguardo minaccioso d'ordinanza e taglio di capelli identico a quello del fondatore di Facebook: un'idea che non sembra dispiacere a Cena stesso, che tramite Twitter ha retwittato la cosa con un paio di emoticon che lasciano trasparire un certo interesse.

Sarà solo questione di tempo prima di poter ammirare sul grande schermo un John Cena/Mark Zuckerberg: la speranza è certo l'ultima a morire! In attesa del grande evento, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di The Social Network.