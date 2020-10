The Social Network: il capolavoro di David Fincher e Aaron Sorkin compie 10 anni

"Non arrivi a 500 milioni di amici senza farti qualche nemico". Questa la tagline con cui 10 anni fa veniva promossa l'uscita nelle sale di The Social Network, il film diretto da David Fincher su una brillante sceneggiatura di Aaron Sorkin che racconta la storia della creazione di Facebook e del suo fondatore, Mark Zuckerberg.

Uscito nei cinema americani il 1° ottobre 2010 (in Italia arrivò il 12 novembre), quando Facebook aveva già superato i 200 milioni di utenti, il film ottenne un grande successo di critica e pubblico, testimoniato dallo score Rotten Tomatoes del 96% e dai $224 milioni incassati a fronte di un budget di $40. Successivamente si aggiudicò ben 8 nomination ai premi Oscar, riuscendo a trionfare in tre categorie tra cui quella per la miglior sceneggiatura originale di Sorkin.

Dall'eccezionale dialogo di apertura tra Jesse Eisenberg e Rooney Mara all'emblematica scena finale, The Social Network è ricco di momenti che lo hanno reso quasi istantaneamente un vero e proprio cult, tanto che lo scorso dicembre è comparso in molte delle classifiche dedicate alle migliori pellicole del decennio 2010-2019. Tra i suoi più grandi estimatori anche Quentin Tarantino, che lo ha indicato senza esitazione come il migliore film di quel periodo ("a mani basse") definendo Sorkin "il più grande dialogista in attività."

Ricordiamo che Sorkin, dopo aver aperto ad un sequel di The Social Network, l'anno scorso ha inviato una lettera a Mark Zuckerberg in merito alla scottante questione di Facebook e le fake news.