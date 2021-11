The Social Network, Aaron Sorkin vuole il sequel: 'Va raccontata l'evoluzione di Facebook'

Già in passato Aaron Sorkin si era detto favorevole al sequel di The Social Network, ma ora lo sceneggiatore del film di David Fincher sembra avere le idee più chiare anche sulla trama dell'eventuale secondo capitolo. Intervistato da Hollywwod Reporter, ha rivelato che a suo avviso c'è ancora molto da raccontare.

Molte cose sono infatti cambiate nel mondo dal 2010, data di uscita di The Social Network, e anche il nostro rapporto con le piattaforme social si è evoluto. "Beh, non voglio fare notizia qui" ha spiegato Aaron Sorkin, "ma penso che ciò che è successo con Facebook negli ultimi anni sia una storia che vale la pena raccontare, e ci sarebbe un modo di raccontarla in un sequel di The Social Network. Questo è quello che so."

Nonostante una performance molto apprezzata dalla critica, abbiamo appreso qualche tempo fa che Andrew Garfield si è odiato rivedendosi in The Social Network. Aaron Sorkin, dal canto suo, negli ultimi anni si è cimentato più volte dietro la macchina da presa, dirigendo film tratti da sue sceneggiature come Molly's Game, Il Processo ai Chicago 7 e l'imminente Being The Ricardos, ma si è detto anche pronto a tornare a lavorare con un regista come David Fincher.

"Non ho mai smesso di aver voglia di lavorare al fianco di grandi registi, e David sarebbe certamente in cima alla mia lista."

