The social network 2, i fan vogliono Elon Musk insieme a Andrew Garfield

The Social Network è stato uno dei film più apprezzati degli ultimi vent’anni, grazie anche a un team incredibile sotto ogni aspetto della produzione, dalla regia agli interpreti, passando per la sceneggiatura. Le voci di un sequel del capolavoro di Fincher hanno destato nei fan l’idea di vedere Elon Musk rappresentato nella nuova narrazione.

Dopo aver riportato le parole di David Fincher a proposito di The Social Network 2, la Rete, e in particolare gli utenti dei social, hanno cominciato a diffondere ogni tipo di teoria sui temi che potrebbero essere raccontati nel nuovo film a cui starebbe lavorando Aaron Sorkin.

A giudicare dai tanti post che sono comparsi soprattutto su Twitter, il pubblico vedrebbe di buon occhio l’idea di portare sullo schermo l’ascesa come magnate del settore di Elon Musk, che, soprattutto negli ultimi tempi, si è dimostrato quasi una nemesi del Mark Zuckerberg di Meta, protagonista del primo film.

Naturalmente non si tratta di altro che di suggestioni, con il film che ancora non è stato confermato ufficialmente in alcun modo, ma se la cosa dovesse farsi concreta è innegabile che la posizione di Musk come nuovo proprietario di Twitter e l’inizio di una sorta di guerra dei social con il rivale di Facebook, potrebbero rappresentare degli ottimi spunti narrativi capaci di coinvolgere il pubblico e di raccontare una parte fondamentale della società che stiamo vivendo.

In attesa di saperne di più e di poter avere delle informazioni ufficiali a riguardo, vi lasciamo alla recensione di The Social Network.