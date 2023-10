The Social Network 2: David Fincher confessa: 'Ne abbiamo parlato'

Si tratta di un momento particolarmente intenso per David Fincher, impegnato nella campagna promozionale del suo nuovo film, "The Killer", presentato in anteprima all'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il regista, negli ultimi giorni, sta concedendo numerose interviste, durante le quali rilascia importanti dichiarazioni e rivela interessanti retroscena: ha certamente fatto clamore la notizia del rifiuto di David Fincher alla direzione di Spider-Man, la cui origin story era stata ritenuta poco interessante.

La regia del primo film sull'Uomo Ragno sarebbe stato un altro, grande successo da aggiungere al palmares di Fincher, che negli ultimi anni è stato in grado di ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto nel mondo del cinema e di Hollywood, grazie al talento dimostrato dietro la cinepresa per pellicole ormai cult del calibro di Seven, Fight Club e Gone Girl.

È unanimemente riconosciuto quanto uno dei suoi capolavori assoluti sia The Social Network, incentrato sulle delicate vicende processuali dietro la nascita e lo sviluppo del padre dei social network, Facebook, figlio del genio inventivo di Mark Zuckemberg. La pellicola, dal ritmo incalzante impreziosito dalle memorabili interpretazioni di Jesse Eisenberg e Andrew Garfield, ha conquistato numerose candidature agli Oscar nelle maggiori categorie, lasciando un segno indelebile nella filmografia del regista e dell'intero panorama cinematografico contemporaneo.

La sua ultima opera, The Killer, incentrata sulle vicende di un solitario e spietato assassino dal volto di Michael Fassbender, è basata su una graphic novel di 15 volumi; la domanda, pertanto, sorge spontanea: il prossimo lungometraggio potrebbe avere uno o più sequel? A soddisfare la nostra curiosità ci ha pensato lo stesso Fincher, che durante un'intervista per The Guardian ha ammesso: "Si potrebbe pensare, anche se ho rinunciato a cercare di prevedere ciò che la gente desidera".

Tuttavia, visto che la storia di Mark Zuckemberg ha visto l'aggiunta di molte altre pagine non trattate in The Social Network per ovvi motivi temporali, si potrebbe ipotizzare la produzione un secondo capitolo per aggiungere i tasselli mancanti al completamento del mosaico generale. A tal proposito, il regista, sorprendentemente, rivela: "Aaron [Sorkin, il co-sceneggiatore del film] e io ne abbiamo parlato, ma, è un po' un ginepraio. Non so mai dove sono diretto e mi piace perdermi".

Non tutte le porte per un sequel, dunque, sembrano essere del tutto chiuse e chissà se il futuro ha in serbo qualche, piacevole sorpresa. Di certo, sarà difficile avvicinarsi ai livelli della pellicola del 2010, ma la destrezza e l'abilità del regista sono fattori di cui essere più che sicuri e fiduciosi. Nell'attesa di eventuali novità, non ci resta che guardare i migliori film di David Fincher.