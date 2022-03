The Smell of Money: Kate Mara e David Lowery produrranno il documentario

La candidata agli Emmy Kate Mara e il regista David Lowery lavoreranno al documentario di Shawn Bannon "The Smell of Money", incentrato su Elsie Herring e la sua comunità della Carolina del Nord mentre si confrontano con l'industria multimiliardaria della carne di maiale, che ha rilasciato rifiuti animali nelle loro case e terreni per decenni.

David Lowery, attualmente impegnato con i reshoot di Peter Pan & Wendy, sarà il produttore esecutivo del film insieme a Kate Mara, attrice statunitense nota principalmente per il suo ruolo di Hayden McClaine nella serie antologica "American Horror Story: Murder House" e di Zoe Barnes in "House of Cards". Il documentario, scritto da Jamie Berger, sarà presentato in anteprima al Sarasota Film Festival.

In una giornata di sole degli anni '80, Elsie Herring sentì per la prima volta delle goccioline di un odore ripugnante cadere sulla pelle e sui vestiti. L'agricoltore della porta accanto aveva iniziato a spruzzare rifiuti di maiale nell'aria per svuotare la fossa del letame della sua fattoria, una pratica che migliaia di altri allevatori di maiali della Carolina del Nord continuano ancora oggi.

Fu allora che decise di scontrarsi contro l'industria della carne di maiale insieme ad altri residenti della Carolina del Nord colpiti dall'inquinamento. Per decenni, lei e i suoi colleghi hanno firmato petizioni, contattato funzionari eletti e persino testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti, senza alcun risultato. Si sono scontrati con la più grande azienda di carne del mondo fondata da Wendell Murphy, che ha usato il suo potere di legislatore statale per aprire la strada alla crescita esplosiva del settore.

