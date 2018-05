The Six Billion Dollar Man: il regista Damian Szifron esce di scena

Nonostante le riprese siano previste per l'estate, The Six Billion Dollar Man non ha ancora il nome di un regista. Soprattutto dopo l'uscita di scena dell'argentino Damian Szifron, come scritto nelle scorse ore da The Hollywood Reporter. Il film sarà un adattamento della serie sci-fi che ebbe molto successo negli anni '70.

Un progetto, quello di The Six Billion Dollar Man, in cantiere da vent'anni, con i progressi più recenti che risalgono al 2014, quando la Weinstein Company annunciò la pre-produzione del film con Mark Wahlberg nel ruolo del protagonista e il regista sodale di quest'ultimo, Peter Berg, saldamente al comando della regia.

Tuttavia poco tempo dopo Berg lasciò il progetto nelle mani di Damian Szifron, consegnandogli l'opportunità di debuttare come co-autore e regista in un progetto nordamericano.

Nel dicembre 2017 i diritti del film passano dalla Weinstein Company alla Warner Bros., in seguito allo scandalo sessuale in cui rimane il produttore Harvey Weinstein. Come annunciato qualche giorno fa, il nome più gettonato per la regia del film a questo punto è Mel Gibson, potenziale interprete del personaggio di Oscar Goldman, mentore del protagonista Steve Austin.

Non sono state rilasciate spiegazioni sul divorzio da Szifron ma alla base potrebbero esserci divergenze creative. Vedremo se nei prossimi giorni verrà annunciato un regista, in modo da poter rispettare la tabella di marcia della produzione. L'uomo da sei milioni di dollari è una serie tv ispirata al romanzo Cyborg di Martin Caidin, e andata in onda grazie alla ABC dal 1974 al 1978.