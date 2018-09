The Sisters Brothers, nuovo trailer e character poster per il western di Jacques Audiard

È grazie alla Annapurna Pictures che possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo trailer ufficiale e quattro character posters di The Sisters Brothers, western d'autore firmato Jacques Audiard (Deephan, Il Profeta) che vede tra i protagonisti Joaquin Phoenix (The Master) e John C. Reilly (Carnage).

Basato sul romanzo di Patrick Dewitt e scritto a quattro mani per il grande schermo da Audiard e Thomas Bidegain, il film è nella sostanza una commedia dark-western che segue la storia di due fratelli, Eli e Charlie Sisters, ingaggiati per uccidere un cercatore d'oro che ha rubato al loro capo. Si tratta di un ibrido di genere con venature comiche, in parte estranee alla filmografia di Audiard. Il racconto è comunque ambientato in Oregon nel 1851, in piena Febbre dell'Oro.



The Sisters Brothers vede nel cast anche Riz Ahmed, Rutger Hauer, Carol Kane e Creed Bratton, per un'uscita prevista nelle sale americane nel corso del 2019, mentre è disponibili già da oggi in alcune sale selezionate per la corsa agli Oscar -sempre negli USA. Di Jacques Audiard vogliamo ricordare il magnifico Il Profeta del 2009 e Dheepan - Una nuova vita, dramma a tema immigrazione che gli è valso l'ambita Palma d'Oro al Festival del Cinema di Cannes del 2015.



Il film ha vinto comunque il Premio alla Miglior Regia alla Mostra del Cinema di Venezia 2018.