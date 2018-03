The Silent Man: Liam Neeson è "Gola profonda" nel trailer italiano del film

Bim Distribuzione ha diffuso il trailer italiano di, film diretto dae con protagonista

Si tratta di un biopic sull’omonimo agente dell’FBI, successivamente ribattezzato Gola Profonda (Deep Throat) in seguito alle indagini e alle rivelazioni sullo scandalo Watergate, che nel 1974 portarono alle dimissioni del Presidente degli Stati Uniti d’America, Richard Nixon, dopo le accuse di impeachment. Negli States è uscito lo scorso settembre con il titolo Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House.

Nel cast della pellicola troviamo anche Diane Lane, nel ruolo della moglie di Felt, e Maika Monroe (It Follows) in quelli della figlia, oltre a Kate Walsh, Michael C. Hall e Ike Barinholtz. Il film sarà distribuito da Bim Distribuzione il 12 aprile 2018 nelle sale italiane.

Sinossi: Il film si focalizzerà sulla figura di Gola Profonda, pseudonimo sotto il quale per più di 30 anni si è celata la principale fonte responsabile della fuga di notizie che portò allo scandalo Watergate. La vera identità dell’informatore segreto rimase infatti un mistero e generò molteplici speculazioni fino al 2005, quando l’agente speciale Mark Felt si rivelò al mondo intero. Questa è la storia umana e professionale di quell’uomo, che sacrificò tutto – famiglia, carriera e la propria libertà – in nome della giustizia.