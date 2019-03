The Silence: ecco il trailer del nuovo horror targato Netflix con Kiernan Shipka

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The Silence, nuovo film horror con protagonista la Kiernan Shipka de Le Terrificanti Avventure di Sabrina la cui trama ricorda molto quella di A Quiet Place, il film di John Krasinski che ha ottenuto un grande successo al box office dello scorso anno.

Potete dare un'occhiata al trailer in alto, mentre in calce alla notizia trovate anche il poster ufficiale del film.

Questa la sinossi ufficiale: "Il mondo è attaccato da terribili creature che scovano le prede umane grazie ai suoni che emettono. La sedicenne Ally Andrews, che ha perso l'udito a 13 anni, e la sua famiglia cercano rifugio in un luogo isolato, ma si imbattono in un’inquietante setta che vuole sfruttare i sensi potenziati di Ally."

Diretto da John Leonetti (Annabelle), il film è ispirato al best seller The Silence e vede nel cast anche Stanley Tucci, Miranda Otto, John Corbett, Kate Trotter e Kyle Breitkopf. Il film è prodotto da Robert Kulzer (Resident Evil), Alexandra Milchan e Scott Lambert, con Martin Moszkowicz come produttore esecutivo.

Dopo Bird Box, ecco un altro film horror targato Netflix che mette al centro uno dei cinque sensi. Questa volta, proprio come in A Quiet Place, tocca all'udito. Anche se le premesse di The Silence sembrano molto simili al film di Krasinski, la presenza di una protagonista sorda dotata di "poteri speciali" sembra portare il film in tutt'altra direzione.

The Silence debutterà su Netflix il prossimo 10 aprile.